ÀçÂæ»Ô¤Î·´»ÔÄ¹¡¢ÂæÆî»Ô¤òË¬Ìä¡¡ÂæÉ÷»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¾õ¼õ¤±¼è¤ë¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæÆîÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡Ë»ÔÄ¹¤Ï23Æü¡¢¸òÎ®Â¥¿Ê¶¨Äê¤ò·ë¤ÖÀçÂæ»Ô¤Î·´ÏÂ»Ò»ÔÄ¹¤ÈÂæÆî»ÔÀ¯ÉÜ¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£7·î¾å½Ü¤ÎÂæÉ÷4¹æ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÂÐ¤·¡¢ÀçÂæ»Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¾õ¤ò·´»á¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
Î¾»Ô¤Ï2006Ç¯¤Ë¶¨Äê¤òÄù·ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢Äù·ë¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÀçÂæ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢²«»á¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£·´»á¤ÎÂæÆîË¬Ìä¤Ï¡¢»ÔÄ¹½¢Ç¤°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£
²«»á¤ÏÌÌ²ñ¤Ç¡¢6·î¤ÎÀçÂæË¬Ìä¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÇ®¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£²ó¡¢·´»á¤é¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ³ÊÊÌ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ÀµÚ¡£´Ñ¸÷¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸åÎ¾»Ô¤¬¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¸òÎ®¤òÅ¸³«¤·¡¢Í§¾ð¤¬¼¡À¤Âå¤ØÂ³¤¯¤è¤¦´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
·´»á¤Ï¡¢Ë¬Ìä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂæÆî»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀçÂæ¤Î´Ñ¸÷¹ÖºÂ¤ä¥°¥ë¥á¾Ò²ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ÂæÆî»ÔÌ±¤ËÀçÂæ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¨ÄêÄù·ë20¼þÇ¯¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Î¾»Ô¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤è¤¦´ê¤Ã¤¿¡£
ÀçÂæ»Ô¤«¤é¤ÏÌîÅÄ¾ù»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤âË¬Ìä¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤ËÂæÆî¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤ÎÂæÉ÷4¹æ¤ÇÂæÆî¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñ¤¬Êç¶â¤òÈ¯µ¯¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÆî¤ÎÉü¶½¤ËÌòÎ©¤Æ¤Ð¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÌ»×¿ð¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
