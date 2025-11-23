¾¾°æ½¨´î»á¤ÈÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¦±é¡¡¾¾°æ»á¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼»ÅÊ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡¡µð¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡¡È±äÄ¹Àï¡É¡¡¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÀª14¿Í¤â¤ÎOB¤ÎÃæ¡¢°ìÈÖºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬À¶¸¶»á¡£±¦²£¤ËºÂ¤Ã¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¥¥è¤µ¤ó¤Î°ìËÜ¤Ïµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼»ÅÊ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾°æ»á¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ï´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£