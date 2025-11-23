ÅçÅÄËã±û¤¬V5¤Ø¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥Û¥Ã¤È¡×SP72¡¦55ÅÀ¡¡Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎÂè1Æü¤¬23Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒSP¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹17ºÐ¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬72¡¦55ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ã¥Ä¡½¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³3²óÅ¾¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁ´¤Æ·è¤á¡¢¥¹¥Ô¥ó¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë4¤ò³ÍÆÀ¡£º¸Â¼ó¤Ê¤É¤Î¸Î¾ã¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤âÄ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¤¬ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿º£·îÃæ¤Ë¤Ï¡¢NTC¤Ç¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿Á°À¤³¦½÷²¦¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁêÃÌ¡£ºäËÜ¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÅçÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Îý½¬¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ²ê°Í¡ÊÌ¾ÅìFSC¡Ë65¡¦07ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬64¡¦37ÅÀ¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡¡