23Æü¸áÁ°¡¢¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÂ¿½Å»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ21¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¹Åç»Ô¹â²°Ä®¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¾å¤êÀ¾¾ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É7Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î50Ê¬Á°¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5¥¥íÀè¤Î¾®Ã«¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·ï¤Î»ö¸Î¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ21¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷·Ú½ý¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤ê¤ÎÀ¾¾ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¹â²°¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤¬4»þ´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£