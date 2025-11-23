¡Ö¥ï¥¤¤ÎÇ¯¼ý¤Î1.5Ç¯Ê¬¤¬¡×½éÍ¥¾¡¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬Àé½©³Ú¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿·ü¾Þ¤ÎÊ¬¸ü¤µ¤Ë¶ÃØ³¡Ö»³Äø½Ð¤ë¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î·ü¾Þ¤ÎÂ«
¡¡´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬Éé¤±¤ì¤Ð²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ³ä¤Î¼èÁÈ¤Ç¡¢Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ò·âÇË¡£´ÛÆâ¤¬Âç¤¤¤ËÊ¨¤¯Ãæ¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¬¸ü¤¤·ü¾Þ¶â¡£¡Ö¥ï¥¤¤ÎÇ¯¼ý¤Î1.5Ç¯Ê¬¤¬¡×¤È¤¤¤¦¸ÄÀÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¤ÏºÇ½ªÆü¤ËÂç¤¤ÊÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£3ÇÔ¤ÎË¾ºÎ¶¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÀÄ¶Ó¤È3ÎÏ»Î¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦Âçº®Àï¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ïº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤ÇÀé½©³Ú¤ÎµÙ¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÏËÜ³ä¤Ç¶×Ý¯¤òÇË¤Ã¤¿¡£·è¤Þ¤ê¼ê¤ÏÆâÌµÁÐ¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÈ¯À¸³ä¹ç0.03¡ó¤ÎÄÁ¼ê¤À¡£´ÛÆâ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï·ü¾Þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤½¤ÎÊ¬¸ü¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥ï¥¤¤ÎÇ¯¼ý¤Î1.5Ç¯Ê¬¤¬¡×¡ÖÂçÎÌ¤Î·ü¾Þ¡×¡Ö·ü¾Þ¡¢»³Äø½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤âË¾ºÎ¶¤ò·âÇË¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¸å¤í¤Ë²ó¤ê¤³¤à¤è¤¦¤ÊÂÖÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤êÅê¤²¤ò·è¤á¤¿¡£¿·´ØÏÆ¤Î¾ì½ê¤ÇÈá´ê¤ÎËëÆâ½éÍ¥¾¡¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¶å½£¾ì½ê¤Î·ü¾Þ¤Î15Æü´Ö¤Î¿½¤·¹þ¤ßÁíËÜ¿ô¤Ï2177ËÜ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àé½©³Ú¤Þ¤Ç¤Ë¼ÂºÝ¤Ë·ü¤±¤é¤ì¤ëËÜ¿ô¤Ï¡¢¶å½£¾ì½êºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î1667ËÜ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë·ü¾Þ¶â»ö¾ð¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê¤«¤é¡¢¼èÁÈ¸å¤ÎÎÏ»Î¤¬¸½¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë·ü¾ÞÂÞ¤ÎÃæ¿È¤¬¡¢½¾Íè¤Î3Ëü±ß¤«¤é1Ëü±ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£»ý¤ÁÊâ¤¯ºÝ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÍýÍ³¤Ç¡¢·ü¾Þ¤Î¼ê¼è¤ê1ËÜ6Ëü±ß¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤ÏµëÍ¿¤È¤ÏÊÌ¤Î¸ýºÂ¤Ë¡¢¸½¶â»Ùµë¤Î3Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡¢1ËÜ3Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤ê5Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë