¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤È¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Îºî¶Ê²È¡¦µ×ÀÐ¾ù¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤¬¡¢12·î19Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¡È¼ê¤Å¤¯¤ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡È¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤Æü¡É¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥¢¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Ç¯Ëö¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Í¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¤¡¢µÓËÜ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç½Ð±é¤òÂ¨·è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤È¥í¥Ó¡¼¡£½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¥³¥´¥Ê¥À´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁêÀ¤ÏºÇ½é¤«¤éÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¥í¥Ó¡¼¤Ï»£µÙ¤ÎÆü¤Ë¤â¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤ÉÀ½ºî¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï²¿¤«ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥ì¥ë¤¬»£±ÆÃæ¡¢¥í¥Ó¡¼¤Î¤¿¤á¤ËËèÄ«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥Á¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡É¡£ºÕ¤¤¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°ìÉÊ¤Ç¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£·àÃæ¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±ÍÍ¡¢¥ª¥Õ¥«¥á¥é¤Ç¤â´Ø·¸À¤¬¼«Á³¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ì¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¥³¥´¥Ê¥À¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¯ºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖK¡Ê¥³¥´¥Ê¥À´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ò·Ý½Ñ·Á¼°¡¦¸À¸ì¡¦¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤È¼ê¤òº¹¤·Æþ¤ì¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹Ã£¿Í¤Ç¤¹¤Ï¡¢±Ç²è¤ò·Ý½Ñ·Á¼°¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹Ã£¿Í¡£³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Ø¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£°ìÊý¤Î¥³¥´¥Ê¥À´ÆÆÄ¤â¡Ö¥³¥ê¥ó¤Ë¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï»í¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚºÇ°¤Ê»×¤¤½Ð¡Û¤«¤é¡ÚºÇ¹â¤Î°¦¡Û¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤Î¹¤Î½ªÃåÅÀ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¼¡©
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¡£
