¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹ËË¾ºÎ¶¤ò²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¡£ÎòÂå£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¤Ç¤Î±É´§¤Ç¡¢Íè¾ì½ê¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÍâÆü¤ËËÌ¶å½£»Ô¤ÇÆÈ±é²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤ò´ÑÀï¡£¡Ö»Õ¾¢¡Ê°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ë¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤¬¡ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ÷ÎÏ¤Èµ¤Ç÷¤¬°ã¤¦¡£ÁêËÐ¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·èÄêÀï¤Ç¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¾¡¤Ä¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²£¹Ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿°ìÈÖ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¸¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£