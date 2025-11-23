´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ªÀ¸¥´¥ß¤Î80¡ó¤òÀê¤á¤ë¿åÊ¬¤¬¡ÈÉåÇÔ¡É¤òÂ¥¿Ê¡Ä ¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë½¤¤ÂÐºö3Áª
Ä«ÈÕ¤ÏÆÃ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Î²Æ¤âµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡Ä¡ÖÀ¸¥´¥ß¤¬½¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
²ÈÄíÍÑÀ¸¥´¥ß½èÍýµ¡¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Öloofen¡×¤Î2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸¥´¥ß¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇº¤ß¤È¤·¤Æ1ÈÖ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ë¥ª¥¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¥´¥ß¤Î²ó¼ýÆü¤Þ¤Ç²È¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»ØÄê¥´¥ßÂÞ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤º¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡ÖÀ¸¥´¥ß¤Î¥Ë¥ª¥¤¡×¤Î·Ú¸ºÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¥´¥ß¤Î¥Ë¥ª¥¤ ¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
¤½¤â¤½¤â¡¢À¸¥´¥ß¤¬½¤¤¸¶°ø¤Ï¡ÈÉåÇÔ¡É¤Ç¤¹¡£ºÙ¶Ý¤äÈùÀ¸Êª¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤êÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ß½¤¤¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
Panasonic¤Î¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥óŽ¢UP LIFEŽ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉåÇÔ¤Î¸¶°ø¤Ë¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¡¦²¹ÅÙ¡¦¿åÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×ÁÇ¤¬¡Ö²¹ÅÙ¡×¤È¡Ö¿åÊ¬¡×¤Ç¡¢°ìÈÖÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤¬¹â²¹Â¿¼¾¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë30ÅÙ¤«¤é40ÅÙ¤ÇºÙ¶Ý¤ÏÈË¿£¤·ÉåÇÔ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¥´¥ß¤Ï¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Æ÷¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉåÇÔ¤ÏÁá¤¤¤È2Æü¤Ç¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÀ¸¥´¥ß¤ÎÌó80¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¿åÊ¬¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ª½¤¤ÂÐºö¤Ï¡¢À¸¥´¥ß¤ÎÃæ¤Î¡Ö¿åÊ¬¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸¥´¥ß¤Î¿åÊ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¥ï¥¶¤È¤Ï¡©
¿åÊ¬ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢À¸¥´¥ß¤Î½¤¤¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡É¥´¥ß²°Éß¡ÉÀ¶ÁÝ¤äÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡Ö¤³¤³¤í¥Æ¥é¥¹Åì³¤¡×¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊýË¡①¿·Ê¹»æ
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÊýË¡¤Ï¡Ö¿·Ê¹»æ¡×¤ò»È¤¦ÂÐ½èË¡¡£¿·Ê¹»æ¤Ï¡¢À¸¥´¥ß¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£À¸¥´¥ß¤òÊ¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ëç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¤¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¥´¥ß¤òÇ§¼±¤·¤Å¤é¤¯¡¢¥´¥ß¤òÁÀ¤¦¥«¥é¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Ê¹»æ¤Î¡È¥¤¥ó¥¯¤Î¤Ë¤ª¤¤¡É¤â½¤¤¾Ã¤·¸ú²Ì¤Î1¤Ä¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¹ð¤Ê¤ÉÊÌ¤Î»æ¤Ç¤Ï¤³¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
ÊýË¡②½ÅÁâ
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ï¡Ö¿·Ê¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡Ö½ÅÁâ¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¿·Ê¹»æ¤ÈÆ±¤¸¤¯µÛ¿å¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸¥´¥ß¤ò»ØÄê¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤½¤ÎÂÞ¤ËÂç¤µ¤¸1¤¯¤é¤¤¤Î½ÅÁâ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÞÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿åÊ¬¤òµÛ¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÕÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê´¤Î½ÅÁâ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤Ï¿å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤â¡Ä Ž¢»ØÄêÂÞŽ£¤Î»È¤¤Ê¬¤±
¤µ¤é¤Ë¡Ä¡ÖÀ¸¥´¥ß¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤¤¤Î¤Ë»ØÄêÂÞ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»ØÄêÂÞ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£À¸¥´¥ß¤Ï10¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»ØÄê¥´¥ßÂÞ¤ËÎ¯¤á¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î²ÄÇ³¥´¥ß¤ò20¡¢45¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»ØÄê¥´¥ßÂÞ¤ËÎ¯¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤â¸ú²ÌÅª¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ä´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤À¸¥´¥ßÂÐºö
½¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤ËÉÕÃå¤·¤¿Ãî¤¬ÂÞ¤«¤é¼¼Æâ¤Ê¤É¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÞ¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î¥´¥ß¤Î²ó¼ý²ó¿ô¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍýÁÛÄÌ¤ê¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½µ¤Ë2²ó¤Û¤É¥´¥ß¼Î¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åß¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ¸¤´¤ßÂÐºö¤ÏÌýÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£½¤¤¤äÃî¤Î³èÆ°¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡Ä¡×¤È°Â¿´¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¤¤ÂÐºö¤ä¡¢Äê´üÅª¤Ê¥´¥ß¼Î¤Æ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£