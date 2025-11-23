女優の志田こはく（21）が23日、スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）の次回予告映像に登場した。第40話にして、同作初の登場となる。



【写真】ついに公開された志田こはくによる「一河角乃」新ビジュアル

「ゴジュウジャー」では、女優の今森茉耶（19）が「一河角乃／ゴジュウユニコーン」役を番組開始当初から担当していた。しかし今月8日に、今森の元所属事務所「seju」が「20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました」として今森のマネジメント契約を解除。同日には同役からの降板が発表された。



今森の降板発表から1週間後の15日に、志田が代役に抜てきされたことが発表。志田は既にスーパー戦隊シリーズ（「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」・2022～2023年放送）で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスター役を演じており、さらにメイン役ながら放送開始約9カ月後の第40話から登場という異例尽くしの起用となる。



第39話が放送されたこの日、番組の公式X（旧ツイッター）では、次回放送回から志田が登場することを大々的に告知。写真でのメインビジュアルも公開された。コメント欄では「若いけど確かなプロ根性が座ってる」「50年目にして番組を救うヒーローが誕生した」「大ピンチに助けに来てくれて、ありがとう」と志田に対して応援の声が多く寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）