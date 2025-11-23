乃木坂46・久保史緒里がこのほど、2025年11月25日に発売されるグラビア＆インタビュー誌「blt graph.vol.113」（東京ニュース通信社）の表紙&グラビアで登場することがわかった。同誌の公式サイトなどで発表された。



【写真】やばいっしょ！卒業2日前に魅せる「アイドル」久保史緒里の笑顔のキュン♡

久保は2025年11月26日と27日に行われる「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」をもってグループを卒業することが決まっている。卒業2日前に発売となる今号では、久保の卒業特集を実施。同誌でアイドルとして活動中に多くの誌面を彩った久保の道のりが紹介される。



公開されたグラビアでは、旧知のスタッフとともに撮影したという、自然体な様子の写真が多数収録。透き通るような素肌や、屈託のない笑顔を存分に感じられるカットも披露した。また久保が思いの丈を語ったスペシャルロングインタビューも収録される。



なお同誌には久保の他にも、AKB48・花田藍衣、僕が見たかった青空・金澤亜美、グラビアアイドルの高崎かなみ、豊田ルナがグラビアを披露する予定となっている。



