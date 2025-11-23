¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÁÈ¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¡É²¬ËÜ¤ÈÂ¼¾å¤Ï¾Ð´é¤ÎÆ¹¾å¤²¡¡ÎÞ¤Îº£°æ¤Ï¸÷À®¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤Ë»²²Ã¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²¬ËÜ¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤ï¤¤ª¤³¤ê¡¢±þ±ç²Î¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹Ìî¤Î¼ê°ú¤¤Ç7²óÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢º£°æÃ£Ìé¡¢¹â¶¶¸÷À®¤ÎÎ¾Åê¼ê¤Ï¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤Ç¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ÇÂÐ·è¡£º£°æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£°æ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÇØÃæ¤òÄ¾ÀÜ²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤â¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¤ÏÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î7Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢5ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£