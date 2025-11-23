¶Ó¸ÍÎ¼¡¢µ×¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¡¡ÃÏ²¼Å´¤äÈË²Ú³¹¡¢¾å³¤´Ñ¸÷¤òËþµÊ
¡¡ÀÖÀ¾¿Î¤È¶Ó¸ÍÎ¼¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖN/A¡×¤¬¡¢11·î22Æü¤Ë¾å³¤ÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØN/A LIVE 2025 ¡ÈTHE MEN IN THE ARENA¡É ¾å³¤¸ø±é¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¶Ó¸Í¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¶Ó¸ÍÎ¼¡¢¾å³¤´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¶á±Æ¡Ë
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¥é¥¤¥Ö¡ØN/A LIVE 2025 ¡ÈTHE MEN IN THE ARENA¡É¡Ù¤Î¾å³¤¸ø±é¡£¶Ó¸Í¤Ï¡Ö¾å³¤¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÈË²Ú³¹¤ÇÐÊ¤à»Ñ¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë±þ±ç¹¹ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë