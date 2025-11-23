ËÌÔ¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ À¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï7¿Í¤È8¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬¼õ¾Þ
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖËÌÔ¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×³Æ¾Þ¤ÎÂ£Äè¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢Î¦¾åÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿À¶¿å¶õÄ·¼ê¤é¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¤Ï2025Ç¯7·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Î¦¾åÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ç¡¢10ÉÃ00¤Î²÷Áö¤Ç18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¤Î¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¸ùÀÓ¤¬»¾¤¨¤é¤ì¡¢ËÌÔ¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤«¤éÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¸¥¢¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÜÅó¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï9ÉÃÂæ¤Ç¹â¹»3Ç¯´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤ÆÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡×
ËÌÔ¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¤Î³Æ¾Þ¤Ë¤ÏÀ¶¿åÁª¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢7¿Í¤È8¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£