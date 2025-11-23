¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬¡Ö£²£±¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡Ö²Ú¡¹¤·¤¯°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎºíµÜÀ½ºî½ê¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£±¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤ÎÇØÈÖ¹æÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡Êµð¿Í¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò½é¤á¤ÆÃå¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤³¤í¡¢¡Ö£³£¶£°ÅÙ¡Ê´ÑµÒ¤Ç¡ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤ÏÄ¹Ìî¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£²Ú¡¹¤·¤¯°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¼Ò²ñ¿Í¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤Æº¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤È¤âÂÐÌÌ¡£¡Ö¤¹¤´¤¤´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£