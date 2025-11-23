¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û½é¥·¡¼¥É¤ÏÅÔÎè²Ú¡¢ÀôÅÄ¶×ºÚ¤é10¿Í¡¡16¿Í¤¬¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢º£µ¨½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¡¢ÃçÂ¼²ÌÇµ¡Ê24¡áPlenus¡Ë¡¢ÆþÃ«¶Á¡Ê20¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢»³¾ëÆà¡¹¡Ê31¡á¥¤¥Á¥±¥ó¡Ë¡¢¹âÌî°¦É±¡Ê21¡áJ¡¡¥È¥é¥¹¥È¶ä¹Ô¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡Ê25¡á»°É©ÅÅµ¡¡Ë¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Ê33¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢ÀôÅÄ¶×ºÚ¡Ê26¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤Î10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼5¾¡¤ÎÀîºê½Õ²Ö¡Ê22¡áÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ë¡¢1¾¡¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê22¡áJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤é16¿Í¤¬¥·¡¼¥É¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡£