12»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«2¾¡¡Ä¡Ö¤Ò¤É¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×ÄãÄ´Â³¤¯¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢»ÃÄêÂÎÀ©¤Ç¤âÏ¢ÇÔ

¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï22Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè13Àá¤Ç¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¡Ý2¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal Primeur¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¤È¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤â³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢º£·î6Æü¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¥à»á»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¥à»á¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè12Àá¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Ç¤Ï1¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£Â³¤¯¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Ç¤âÆ±¤¸¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÄ¾¶á¤Î¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«2¾¡¤Î¤ß¤ÈÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼ó°ÌPSV¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö14¡×¤òÎ¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAD¡Ù¤Ï¥°¥ê¥à»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·è¤Þ¤ê»ö¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢°ì»þ¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÅÀ¿ô¡Ö61¡×¡¢Í¥¾¡¤·¤¿PSV¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö35¡×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼¡Àï¡¢25Æü¤ËCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÈÂÐÀï¡£¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
