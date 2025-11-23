ÎëÌÚ²ê¿á¤¬10000m¤ÇÆüËÜ¿·µÏ¿ ¡ª ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×±ö¿¬¤ÎµÏ¿¤ò3ÉÃ88¹¹¿·
¢£Î¦¾å¡¦È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê22Æü¡¢¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
ÎëÌÚ²ê¿á¡Ê24¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬10000m·è¾¡¡Ê7ÁÈ¡Ë¤Ç¡¢27Ê¬05ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2023Ç¯¤Ë±ö¿¬ÏÂÌé¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿27Ê¬09ÉÃ80¤ò3ÉÃ88¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÈ6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Æ±ÁÈ¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎµÈµïÂçÏÂ¡Ê23¡Ë¤¬27Ê¬21ÉÃ45¤Î8°Ì¡¢ÅÄß·Î÷¡Ê25¡Ë¤¬27Ê¬31ÉÃ90¤Î13°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¿·µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö´¨¤¤Ãæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÁö¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁª¼êÁ´°÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¹â¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å10000m¤Ç¤Ï20°Ì¤ÎÎëÌÚ¡£¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤Ê¤¯Îý½¬¤â¡¢ºÇ¸å¤Î°ì½µ´Ö¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡ÊÆüËÜµÏ¿¡Ë½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤ÏËÍ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞµÏ¿¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ëº£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼¡¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â±ØÅÁ¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¥¬¤ò¤»¤º¡¢¤Þ¤¿¸µÃ¶¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£