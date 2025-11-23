ÂÎ¤Ï¶ËÂÀ¤Ê¤Î¤ËµÓ¤¬ºÙ¤¤¡Äµð´ÁÎÏ»Î¡¢ÂÎ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡È¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦w¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Ûµð´ÁÎÏ»Î¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡È¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¡É
¡¡¡ÖÂÎ¤Ï¶ËÂÀ¤Ê¤Î¤ËµÓ¤¬ºÙ¤¤¡Ä¡×¡£¿ÈÄ¹184.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å140¥¥í¤Î29ºÐÎÏ»Î¤¬¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤ÎÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¡È¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ»Î¤È¤Ï½ø¥Î¸ý½½ÆóËçÌÜ¡¦µþ¤ÎÎ¤¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¡£Ãý¤êÊý¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤ÊÎÏ»Î¤À¡£
¡¡°ËÀª¥Î³¤Éô²°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛËÍ¤¬½»¤ó¤Ç¤ëÁêËÐÉô²°¡Ú°ËÀª¥Î³¤Éô²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¡×¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÈÉô²°¤Î¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµþ¤ÎÎ¤¤À¤¬¡¢Àè¾ì½ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂÎ½Å¤Ï¤Ê¤ó¤È24.2kg¸º¡£¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤Ëµð´Á¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤ÇÂÎ¤È¥®¥ã¥Ã¥×Âç¤Ê¡È¤Û¤Ã¤½¤êµÓ¡É¤âÆÃÄ§Åª¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤âÈþµÓ¤À¤Ê¡×¡ÖÂÎ¤Ï¶ËÂÀ¤Ê¤Î¤ËµÓ¤¬ºÙ¤¤¡Ä¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦w¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿½ø¥Î¸ý¶åËçÌÜ¡¦¶Ó´Ý¡ÊÄ«Æü»³¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤Ç¤ÏÄ¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¶Ó´Ý¤Ï3¾¡4ÇÔ¡¢µþ¤ÎÎ¤¤Ï2¾¡5ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡µþ¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï·»ÄïÎÏ»Î¤¬¤ª¤ê¡¢Äï¤ÎËë²¼½½»°ËçÌÜ¡¦ÌÄÂì¤â°ËÀª¥Î³¤Éô²°¤Ë½êÂ°¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤â¤¢¤ëµþ¤ÎÎ¤¤Ï¡¢·»Äï¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æ°²è¤ÇÌÄÂì¤«¤é¡Ö·»¤Ï°ËÀª¥Î³¤Éô²°¤ÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÆþÌç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Êµþ¤ÎÎ¤¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤À¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë