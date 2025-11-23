¡ÖIt depends¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë...¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖIt depends¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Yes/No¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤º¤Ë¡¢Åú¤¨¤ò¾¯¤·¤Ü¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖIt depends¡×¤Ï¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤ÇÅú¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÄêÈÖ¤ÎÊÖÅú¤Ç¤¹¡£
¡ÖIt depends on the situation.¡×
¡Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤«¤Ê¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô