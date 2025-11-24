ジェームズ・キャメロン監督による永遠の名作『ターミネーター2』（1991）といえば、ジョン・コナー役エドワード・ファーロングの印象が忘れられない。整った容姿と、あの前髪。そしてどこか影のある印象……。ファーロングがジョン・コナー役を演じていなければ、『ターミネーター2』はここまでの伝説になっていなかったかもしれない。

米のインタビュー企画では、ジェームズ・キャメロンがこの奇跡のキャスティングの裏側を解説。1作目『ターミネーター』（1984）ではリンダ・ハミルトンによるサラ・コナーが中心となったが、本作はジョン・コナー少年の視点を主に展開される。「10歳の子どもが重荷を背負うことになる」と見たキャメロンは、この役のキャスティングは慎重に行いたいと感じていた。

キャメロンが信頼を寄せるキャスティング・ディレクターのマリ・フィンは子役を求めてエージェンシーをあたっていた。その多くはCM出身で、「ロボットのようなニコニコ笑顔」をする子役たち。マリはジョン・コナー役のため、「もっと暗い子、人生に複雑さを持つ子」を求めていたという。

そこで彼女が米カリフォルニア州の「ポモナかどこか」の少年少女クラブの大勢の中から見出したのが、エドワード・ファーロング。その当時ファーロングは「不貞腐れた感じで彼女を見つめていた」そうだ。

生意気なファーロング少年はその時、彼女に「何見てやがんだよ、カエル顔」と言い放ったそうだ。キャメロンは笑いながら振り返っている。

マリが「演技はやったことある？」と尋ねると、ファーロングは「ないね」。「カメラの前に立ったことは？」と聞くと、「お父さんが誕生日に撮ってくれたかな」。少年に特別なものを見たマリは、「どう？映画に出てみたい？」と持ちかけたという。

撮影が始まると、キャメロンはファーロングの前髪から覗く瞳に「燻るような存在感」を確認した。「エディ、もう少し前髪をどけてくれるか？もっと目を見たい」、そうやって撮影を進めたという。

撮影中、ファーロングは「おとなしく、楽しげで、役を楽しんでいた」そうだ。さらに、彼の生い立ちが役にも反映されていたという。

「アーノルド（・シュワルツェネッガー）が彼の父親代わりになった。エディは実父と問題があって、離別していたので、叔父さんと暮らしていた。機能不全家族だったんです。

その感覚を役に活かしていた。父親への想いをね。あのキャラクターにも父がいなかったし、エディにも父がいなかった。その感覚が彼にはあった。彼とアーノルドも打ち解けて、それがご存知の通り、うまく形になったわけです。」

（つまり、ファーロングは実父が自らの元を去った後、「お父さんが誕生日に」自分をビデオカメラで撮ってくれた、と話したわけである。）

ファーロングはこの『ターミネーター2』で驚異の美少年俳優としてブレイクしたが、薬物依存に陥ってしまい、「ターミネーター3』からはとなった。3作目で多額の出演料を約束されたファーロングは、「薬物を一切やらない」という契約条件を無視してしまい、気前よく友人たちを連れたナイトクラブでオーバードーズを起こして緊急搬送。これが原因で『ターミネーター3』に出演できなくなったのだ。

Source: