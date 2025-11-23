Âè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¥°¥é¥ó¥×¥êÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤È¤ÎÎ¾Î©ÌÜ»Ø¤¹ Ì´¤Ï ¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û11·î23Æü¡¢»¨»ï¡ÖJUNON¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î18ºÐ¡¦ÂçÌîÎé²»¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤ì¤ª¤ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Î¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢°æ·å¹°·Ã¤È¤È¤â¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸
¡½ Ìó1Ç¯´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤¢¤Þ¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¼«¿®¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¡¢¼«¿®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´é¤¬À°¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë¡Ö¤¨¡£¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§º£¤Ï¤â¤¦°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½ Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï·ÝÇ½¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿É¤¤·Ð¸³¤È¤«¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤â¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡×¡Ê2012¡Ë¤ò´Ñ¤ÆÇÐÍ¥¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ °æ·å¤µ¤ó¤ÏÀèÇÚ¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ·å¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³èÌö¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤âÂç³Ø¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿È¤Ç¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÎ¾Î©¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä¡¢¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤Ë¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤òÉý¹¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§Îã¤¨¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2018¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤È¤«¡¢Îø°¦±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È°æ·å¤µ¤ó¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ·å¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬·ò¤ä¤«¤Ç¸µµ¤¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÃÓ¡§¤¤Ã¤È»Å»ö¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÌî¤¯¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌò¼Ô¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¤ª2¿Í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À¹»³¡§¿¼Ìë¤ËSNS¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¡£SNS¤Ï¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤âSNS¥À¥á¡£ÊÀ¼Ò¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ¡£¿ì¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿¼Ìë¤ÎSNS¤¬1ÈÖºÇ°¤ä¤«¤é¡¢SNS¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤é¥«¥ê¥¹¥Þ´¶Áý¤¹¤«¤â¤Í¡£µÕ¤Ë¤Í¡¢¤³¤Î»þÂå¤ä¤«¤é¡£
¥ê¥ê¡¼¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é²¶¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤È¤±¡£
À¹»³¡§¤ªÁ°¤¬¤Ê¤ó¤Ü¤Î¤â¤ó¤ä¡£¤º¤Ã¤ÈÃÏÊý¤Î¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¡£
¡½ ¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È°æ·å¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ·å¡§¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÑÄ¹¤¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ç¹Í¤¨Êý¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®ÃÓ¡§¤â¤¦Á´Éô½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
À¹»³¡§¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¾®ÃÓ¡§ÃÙ¹ï¤°¤é¤¤¡©¿²¤ë¤Î¤âÂç»ö¤À¤·¡¢ÃÙ¹ï¤À¤Í¡£
¡½ º£Æü¤Ï¤´²ÈÂ²¤âÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§Êì¤ÈÉã¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À²¿¤âÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½ ¤Ê¤ó¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢Êì¤Ï±¢¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ò¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¡£
À¹»³¡§¼õ¾Þ¤Î¤È¤¡ÖÊú¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤óÀäÂÐ´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡£
¡½ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Áü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤»Ò¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÆ´¤ì¤¿¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¤µ¤ó¡§´¶¾ð¤¬º£¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï1988Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç37²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢»³²¼¹¬µ±¤é¿·¤¿¤Ê°ïºà¤òÈ¯·¡¤·Â³¤±¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£±þÊç»ñ³Ê¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤12¡Á22ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢º£²ó¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï1Ëü2868¿Í¡£Âè1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¡¢Âè2¼¡¿³ºº¡ÊÃÏÊýÍ½Áª¡õ¥ê¥â¡¼¥ÈÁª¹Í¡Ë¡¢Âè3¼¡¿³ºº¡Ê¿Íµ¤ÅêÉ¼¡Ë¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ê¤É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¿³ºº°÷Ä¹¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¿³ºº°÷¡¦ÆÉ¼Ô¿³ºº°÷¤ÎºÎÅÀ¤Î¹ç·×¤«¤é¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î16ºÐ¡¦²ÃÆ£æÆ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¼¡²ó¡ÖÂè39²ó ¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÊç½¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼õÉÕÃæ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§²ÃÆ£æÆ¤µ¤ó
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¡§Ã°Ìî±Ã¤µ¤ó
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§Ê¡±Ê¸²»Ê¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼ÅíÍû¤µ¤ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¦ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó
¡½ Ìó1Ç¯´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤¢¤Þ¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¼«¿®¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¡¢¼«¿®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´é¤¬À°¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë¡Ö¤¨¡£¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¡¢³Ø¶È¤È·ÝÇ½¤ÎÎ¾Î©ÌÜ»Ø¤¹
¡½ ¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§º£¤Ï¤â¤¦°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½ Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï·ÝÇ½¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿É¤¤·Ð¸³¤È¤«¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤â¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡×¡Ê2012¡Ë¤ò´Ñ¤ÆÇÐÍ¥¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ °æ·å¤µ¤ó¤ÏÀèÇÚ¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ·å¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³èÌö¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤âÂç³Ø¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿È¤Ç¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÎ¾Î©¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¡¢ÌÜÉ¸¤Ï²ìÍè¸¿Í
¡½ ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä¡¢¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤Ë¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤òÉý¹¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§Îã¤¨¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2018¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤È¤«¡¢Îø°¦±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¿¼Ìë¤ËSNS¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¡×
¡½ ¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È°æ·å¤µ¤ó¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ·å¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬·ò¤ä¤«¤Ç¸µµ¤¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÃÓ¡§¤¤Ã¤È»Å»ö¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÌî¤¯¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌò¼Ô¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¤ª2¿Í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À¹»³¡§¿¼Ìë¤ËSNS¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¡£SNS¤Ï¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤âSNS¥À¥á¡£ÊÀ¼Ò¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ¡£¿ì¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿¼Ìë¤ÎSNS¤¬1ÈÖºÇ°¤ä¤«¤é¡¢SNS¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤é¥«¥ê¥¹¥Þ´¶Áý¤¹¤«¤â¤Í¡£µÕ¤Ë¤Í¡¢¤³¤Î»þÂå¤ä¤«¤é¡£
¥ê¥ê¡¼¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é²¶¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤È¤±¡£
À¹»³¡§¤ªÁ°¤¬¤Ê¤ó¤Ü¤Î¤â¤ó¤ä¡£¤º¤Ã¤ÈÃÏÊý¤Î¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¡£
¡½ ¾®ÃÓ¤µ¤ó¤È°æ·å¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ·å¡§¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÑÄ¹¤¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ç¹Í¤¨Êý¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®ÃÓ¡§¤â¤¦Á´Éô½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
À¹»³¡§¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¾®ÃÓ¡§ÃÙ¹ï¤°¤é¤¤¡©¿²¤ë¤Î¤âÂç»ö¤À¤·¡¢ÃÙ¹ï¤À¤Í¡£
¢¡ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×
¡½ º£Æü¤Ï¤´²ÈÂ²¤âÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§Êì¤ÈÉã¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À²¿¤âÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½ ¤Ê¤ó¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢Êì¤Ï±¢¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ò¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¡£
À¹»³¡§¼õ¾Þ¤Î¤È¤¡ÖÊú¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤óÀäÂÐ´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡£
¡½ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Áü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌî¤µ¤ó¡§²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤»Ò¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÆ´¤ì¤¿¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¤µ¤ó¡§´¶¾ð¤¬º£¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï1988Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç37²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢»³²¼¹¬µ±¤é¿·¤¿¤Ê°ïºà¤òÈ¯·¡¤·Â³¤±¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£±þÊç»ñ³Ê¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤12¡Á22ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢º£²ó¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï1Ëü2868¿Í¡£Âè1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¡¢Âè2¼¡¿³ºº¡ÊÃÏÊýÍ½Áª¡õ¥ê¥â¡¼¥ÈÁª¹Í¡Ë¡¢Âè3¼¡¿³ºº¡Ê¿Íµ¤ÅêÉ¼¡Ë¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ê¤É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¿³ºº°÷Ä¹¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¿³ºº°÷¡¦ÆÉ¼Ô¿³ºº°÷¤ÎºÎÅÀ¤Î¹ç·×¤«¤é¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î16ºÐ¡¦²ÃÆ£æÆ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¼¡²ó¡ÖÂè39²ó ¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÊç½¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼õÉÕÃæ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖÂè38²ó ¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×·ë²Ì°ìÍ÷
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§²ÃÆ£æÆ¤µ¤ó
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¡§Ã°Ìî±Ã¤µ¤ó
¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§Ê¡±Ê¸²»Ê¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼ÅíÍû¤µ¤ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û