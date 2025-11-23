Be¤¬Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ë½éÅÐ¾ì♡¡ÈµÙÂ©¤Î¿¹¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¸ÂÄê¥³¥Õ¥ì&¿·ºî¥Þ¥¹¥¯
¹ñ»º¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥ÉBe¡Ê¥Óー¡Ë¤¬¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹2³¬¤Î¥³¥¹¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥È¥É¥Þ¥Ä¤Î¹á¤ê¹¤¬¤ë¡ÈµÙÂ©¤Î¿¹¡É¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥Õ¥ì¤ä¡¢¿·È¯Çä¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*²¥Þ¥¹¥¯¡ÖBe¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯C¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Î¥°¥êー¥ó¥¹¥àー¥¸ー¡ÖBe¥°¥êー¥óGF¡×¤Î»î°û¤ä¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹♡*² Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿È©¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È¡£
µÙÂ©¤Î¿¹¤Ç³Ú¤·¤àBe¤ÎÀ¤³¦´Ñ
²ñ¾ì¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©¤Î¥È¥É¥Þ¥Ä¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¡ÈµÙÂ©¤Î¿¹¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Û¥ê¥Çー¥àー¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£
Å·Á³Í³Íè100%¤Î¡ÖBe¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¥È¥É¥Þ¥Ä¡×¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥É¥Þ¥Ä¤Î»ÞÍÕ¤ò¾þ¤Ã¤¿Å¸¼¨¤ä¹á¤ê¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ï¥í¥Ð¥¿ー¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê♡½Õ¹á¤ë¥µ¥¯¥é¥¸¥å¥í¥Ã¥×¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î3Âç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥³¥Õ¥ì¡×¡Ê8,250±ß¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤Ï¡¢µÙÂ©¥µ¥×¥ê¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥ì¥¹¥È¡×¡Ê150Î³¡Ë¡¢¥È¥É¥Þ¥Ä¹á¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡ÊÌó110g¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¡ÖBe¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¥¥Ã¥È¡×¡Ê8,800±ß¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤Ï¡¢¡ÖBe¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯C¡×2Ëç¡Ê1Ëç23mL¡Ë¤È¡ÖBe¥íー¥·¥ç¥óC¡×¸½ÉÊ¡Ê100mL¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃåÆþ¤ê¡£
¡ÖBe¥°¥êー¥óGF Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡×¡Ê6,480±ß¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤Ï¡¢¡ÖBe¥°¥êー¥óGF¡×1È¢¡Ê30ÂÞ¡ß3g¡Ë¤Ë7ÂÞ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄêÆÃÅµ¤ä»î°û¤â³Ú¤·¤á¤ë¢ö
Âç´Ý¡¦¾¾ºä²°¥¢¥×¥ê¤Î¥¯ー¥Ý¥óÄó¼¨¤Ç¡¢ÈþÍÆ·Ï¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥«¥é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤¬1ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥·ー¥È¥¯ー¥Ý¥óÄó¼¨¤Ç¡ÖBe¥°¥êー¥óGF¡×3ÂÞ¥»¥Ã¥È¤âÇÛÉÛ¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖBe¥°¥êー¥óGF¡×¤Î»î°û¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä°û¤ß¿´ÃÏ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤ÎÍè¾ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¢ö
Be¤Î¸ÂÄêPOPUP¤Ç¿´¤ÈÈ©¤òÀ°¤¨¤Æ♡
Be¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¡ÈµÙÂ©¤Î¿¹¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Û¥ê¥Çー¤é¤·¤¤Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥³¥Õ¥ì¤ä¿·ºî¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¿Íµ¤¥¹¥àー¥¸ー¤Ê¤É¡¢Åß¤Î¥±¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä¥¯ー¥Ý¥óÆÃÅµ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó♡¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ê¤¿¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢Be¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö