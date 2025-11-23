50Âå¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÁ´ºâ»º¤Î500Ëü±ß¤¤¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö50Âå¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÁ´ºâ»º¤Î500Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡Ë
¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤Ù¤¤«Çº¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤äÏ·¸å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¡ÈÀ¸³èÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡É¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ¶â¤ò´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¿¤À¤·¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤ÏÉáÄÌÍÂ¶â¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Î¶âÍø¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¶ä¹ÔÆâ¤ÇÉáÄÌÍÂ¶â¤ÈÄê´üÍÂ¶â¤òÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¹Ô¤Î¶âÍø¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤ÇÄê´üÍÂ¶â¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ëÊýË¡¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñºÄ¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¡¦5Ç¯¡¦10Ç¯¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ç¯Êª¤È5Ç¯Êª¤Ï¸ÇÄê¶âÍø¡¢10Ç¯Êª¤Î¤ßÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¤¹¡£¶âÍø¤ÏÊç½¸´ü´Ö¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¬»¶¤ÎÊýË¡¤ËÌÀ³Î¤Ê·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡×¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÇÄã¤Ç¤â6¥«·îÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î»ñ¶â¤ò¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ä¹ñºÄ¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°åÎÅÊÝ¾ã¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¾ã¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Æþ±¡Æü³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤«
¡¦ÄÌ±¡»þ¤ÎÊÝ¾ã¤¬¤¢¤ë¤«
¡¦¤¬¤ó¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÊÝ¾ã¤Ï¤¤¤¯¤é¤«
¤ò°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æþ±¡Æü³Û¤ÏºÇÄã¤Ç¤â7000±ß°Ê¾å¤òÌÜ°Â¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë°åÎÅÊÝ¸±¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ä°åÎÅÈñ¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦ºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤È¤¤¤¦ºâ»º¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¿´Ë¤«¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤ä¥³¥È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
