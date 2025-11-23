13¿Í¤¬¤«¤ê¡ª½Å¤µ1¥È¥ó¤ÎÉ¶¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡ÖÂçÉ¶¤Þ¤Ä¤ê¡×¡¡Í¥¾¡¤Ï¡Ä¡¡·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô
·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¡ÖÂçÉ¶¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖÂçÉ¶¤³¤í¤¬¤·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
13¿Í¤ÎÂç¿Í¤¬¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó2¡¥5¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ1¥È¥ó¤Û¤É¤ÎÂçÉ¶¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂçÉ¶¤³¤í¤¬¤·¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡¢¶ÌÌ¾»Ô¹âÀ¥¤¬µÆÃÓÀî°ìÂÓ¤ÎÊÆ¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Ç¡¢ÊÆÉ¶¤òÅ¾¤¬¤·¤ÆÁ¥¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦(11·î23Æü)¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ä³Ø¹»¤ÎÃç´Ö¤Ê¤É61¤Î¥Áー¥à¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î°áÁõ¤Ç»²²Ã¡£
·è¾¡¤Ï250¥áー¥È¥ë¤Ç»þ´Ö¤ò¶¥¤¤¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¸à¸àÔ¤¡Ê¤´ー¤´ー¤Þ¤ë¡Ë¡×¤¬2Ê¬53ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2²ó¤ê¤Û¤É¾®¤µ¤¤½Å¤µ200㌔¤ÎÉ¶¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ä½÷À¤ÎÉô¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï·üÌ¿¤ËÉ¶¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
