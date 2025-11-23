ÌÚÂ¤ºÆ·ú¤«¤é13Ç¯¡¡»³¼¯»Ô¤Î¡Ö¤µ¤¯¤éÅò¡×¤Ç½©¤Î´¶¼Õº×¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¤Î¡Ö¤µ¤¯¤éÅò¡×¤Ç¤Ï½©¤Î´¶¼Õº×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¼¯»Ô¤Î¤µ¤¯¤éÅò¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¡¢13Ç¯Á°¤Î¤¤ç¤¦¡Ê11·î23Æü¡Ë¡¢ÌÚÂ¤¤Ë¤è¤êºÆÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤ÎµÇ°Æü¤È¤·¤ÆÅòÁ¥¤ËÃÏ¸µ»º¤Î½Â³Á¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ²¹ÀôµÒ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡Ö½Â³ÁÅò¡×¤ò11·î24Æü¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¶¿½¥¤òÍ¶¤¦ËÁ°³¹Æ»¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢´³¤·³Á¤Å¤¯¤ê¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î³Á¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¤µ¤¯¤éÅò¤Ê¤É¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ3Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä»ÜÀß¤Î¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤¬600¸Ä¤¢¤Þ¤ê¤Î½Â³Á¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ò¤â¤Ë¤Ä¤ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¡Ö²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¼çºÅ¤·¤¿³ÁÀ¸»º¼Ô »Ô¸¶¹¬É×¤µ¤ó¡Öº£¸å¡¢¤³¤ì¤¬Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È¡×