¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Û½Õ¤Î²¦¼Ô¡¦Î©Ì¿Âç¤¬°ÕÃÏ¤Î2Ï¢¾¡¡¡ÅçÀµµ±¼ç¾¡Ö´ØÀ¾À©ÇÆ¤È¤¤¤¨¤ëÅØÎÏÎÌ¤ò¡×
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡¡Î©Ì¿Âç49¡½31ÀÝÆîÂç¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡Î©Ì¿Âç¤Ï49¡½31¤ÇÀÝÆîÂç¤ò²¼¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âµÕÅ¾¤·¡¢ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÀÝÆîÂç¤ò·×7¥È¥é¥¤¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥È¥é¥¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥¬ÌÀ¤±¤ÇÁ°Àá¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿No¡¦8ÅçÀµµ±¼ç¾¡Ê4Ç¯¡áÂçÊ¬ÉñÄá¡Ë¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤ÎÀÝÆîÂçÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿¾Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Õµ¨¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò½éÀ©ÇÆ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤ÇÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ø¤ÎÆ»¤¹¤éÀä¤¿¤ì¤¿¡£¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¡¢Åç¼ç¾¤òÃæ¿´¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ½é¤ËÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤¬´ØÀ¾À©ÇÆ¡£Ï¢ÇÔ¤·¤¿¸å¤Ë4²óÀ¸¤ò½¸¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ØÀ¾À©ÇÆ¤È¤¤¤¨¤ëÅØÎÏÎÌ¤ò¤ä¤ê¤¤í¤¦¡É¤È¡£¤½¤ì¤ò4²óÀ¸¤Ë¤Þ¤ºÏÃ¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¸½ºß6°Ì¡£ºÇ½ªÀá¤ÎÆ±ÂçÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ìµ¾ò·ï¤ÇA¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤Ï·è¤Þ¤ë¡£Åç¼ç¾¤Ï¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡£¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£