TWICE¡¢¥Ä¥¦¥£¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÂæÏÑ¤Ç½é¤Î¸ø±é¼Â¸½ ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬11·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£½é¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´¶Æ°¤Î¸÷·Ê¡×¤ÈÈ¿¶ÁÁê¼¡¤¤¤À¥Ä¥¦¥£³®Àû¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò
¸½ºß¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤«¤é2026Ç¯6·î4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎTWICE¡£11·î22Æü¤Ë¹âÍº»Ô¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÂæÏÑ³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥¦¥£¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ°´ê¤Î³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
11·î22Æü¸ø±é¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ìë¡¢¥Ä¥¦¥£¤Î¸Î¶¿¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ÆÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¡£ÌÀÆü¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡¢¥«¥ª¥·¥å¥ó¡Ê¹âÍº¡Ë¤ÎONCE¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£11·î23Æü¤Ë¤Ï¥Ä¥¦¥£¤¬²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤Î¸÷·Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡TWICE¡¢¥Ä¥¦¥£¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÂæÏÑ¤Ç½é¤Î¸ø±é¼Â¸½
¢¡TWICE¡¢ÂæÏÑ¸ø±é¤ËÈ¿¶Á
