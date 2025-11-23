¡Úµð¿Í¡Û¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë£´Ëü¿ÍÄ¶¤¬Íè¾ì¡¡¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤ÇÂç´¿À¼¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¤ÎÆüËÜ°ìÀÀ¤¦
¡¡µð¿Í¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï£´Ëü£±£±£³£¸¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å£±»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁ°È¾¤Ï¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼Ú¤êÊª¶¥Áö¤ä²¾Áõ¡¢±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¡¢³Æ¼ïÉ½¾´¤Ê¤É¤Î¸å¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬ÅÐ¾ì¶Ê¤È±þ±ç²Î¤ÎÃæ¤Ç¾ìÆâ°ì¼þ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î¸½Ìò°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤ä¹â¶¶Í³¿»á¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾å±Ç¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì»á¡¢ºäËÜ¤Ë¤è¤ë²ÖÂ«Â£Äè¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ¹¾å¤²¤â¹Ô¤ï¤ì´¶Æ°Åª¤Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î°ìÆü¤ËÂç´¿À¼¤¬¤ª¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¾ìÆâ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤³¤Î¾ì¤ÇºÇ¹â¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£