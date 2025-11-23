ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¢OB²ñ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤éOB¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¡ÖÀèÇÚÊý¤ÎÉ¾ÏÀ¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¸å¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹OB²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÍèµ¨¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¤ÎOBÀï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤ÎÌîµå¡¢¤½¤ì¤«¤é¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤½¤Ä¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£90¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤º¤Ã¤È³Ø¤Ó¡¢»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æº£Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö2Ç¯Á°¤Ë²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤¬Í¥¾¡¤µ¤ì¤ÆÆüËÜ°ì¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤³¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ´¤Æ¤½¤Î»þ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿Í¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤Ë¤ÏÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Î¹×¸¥¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢»ä¤Ï45ºÐ¤ÎOB¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëOB¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎOB¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¼«¿È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ëÁ°¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤ÇÉ¾ÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ìîµå³¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èº£´í×ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é1Ç¯´Ö¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ç¤¤ë¤À¤±³°¤Ç±¿Æ°¤·¤Ê¤è¡¢±¿Æ°¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±·ãÌ³¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¿Í¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÀµ²ò¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬É¬¤º¤½¤³¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ì¸À°ì¶çÊ¹¤Æ¨¤µ¤º¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¤½¤ì¤¬À¸¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¼¡¤ÎÆ»¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢OB¤Î³§¤µ¤ó¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤µ¤é¤Ë¼¸Ó£·ãÎå¡¢»þ¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤À¼±ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤¬Ë½¤ì²ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï°ì¿´¤Ë¤½¤ì¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÀèÇÚÊý¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡¢Íèµ¨¤Ø¤ÎOB¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£