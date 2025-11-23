Ado¡¢2026Ç¯7·î¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê
Ado¤¬¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡¢5Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡ä¤È½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ã¤è¤À¤«¡ä¤ò´°¿ë¤·¤¿Ado¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÆü20»þ¤è¤ê¡ÖAdo¤Î¥É¥¥É¥ÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡ãAdo STADIUM LIVE 2026¡ä¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
³«¾ì / ³«±é¡§16:00 / 18:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë20:00¤è¤ê¡ÖAdo¤Î¥É¥¥É¥ÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È
https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
VIPÀÊ¡ï30,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿VIP¥°¥Ã¥º&ÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
SSÀÊ¡ï20,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿ÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¡ï15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡Ë
SÀÊ¡ï15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
AÀÊ¡ï10,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
AÀÊ¡ÊÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡Ë¡ï10,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
BÀÊ¡ï7,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¼Ö°Ø»ÒÀÊ\15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ö3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿2ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡ö1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¡ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¸ÂÄê 4Ëç¤Þ¤Ç
¡ö¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ï2Ëç¤Þ¤Ç
¢¡ÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô ¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¡¦¹ØÆþ»þÆ±¹Ô¼ÔÅÐÏ¿É¬¿Ü¡ÊÆþ¾ì»þ¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ¬ÇÛÉ¬¿Ü¡Ë
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¹ØÆþ»þ¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ßÊ¬ÇÛÉÔ²Ä¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±»þÆþ¾ì²Ä¡Ë
◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ× Blu-ray¡ÊBlu-ray + 2CD +GOODS¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TYXT-19042¡¡²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD 2ËçÁÈ¡Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÌó ¹â¤µ150mm x Éý120mm¡Ë
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ¡ÊÌó ½Ä240mm x 240mm¡Ë
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÌó ½Ä24mm¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê60P¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ× DVD¡ÊDVD + 2CD +GOODS¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TYBT-19051¡¡²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD 2ËçÁÈ¡Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÌó ¹â¤µ150mm x Éý120mm¡Ë
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ¡ÊÌó ½Ä240mm x 240mm¡Ë
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÌó ½Ä24mm¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (60P)
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¡ûÄÌ¾ïÈ× Blu-ray¡ÊBlu-ray only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TYXT-10077¡¡²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (16P)
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ× DVD¡ÊDVD only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§TYBT-10095
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (16P)
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¢¡Blu-ray, DVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¿´¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉÔ²Ä²ò
µÕ¸÷
¾§
¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó
²á³Ø½¬
²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ
¥Õ¥§¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥á¥Ç¥£
¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥Ë¥³¥ë
MIRROR
¥ë¥ë
¥¢¥¿¥·¤ÏÌäÂêºî
¥¯¥é¥¯¥é
¥·¥ç¥³¥é¥«¥¿¥Ö¥é
È´¤±¶õ
Ìë¤Î¥Ô¥¨¥í
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ì¥Ç¥£¥ª
Value
Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß
FREEDOM
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
Hello Signals
¤¢¤Î¥Ð¥ó¥É
½é²Æ
¢¨¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÁ´·ÁÂÖÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¤ß K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é2ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯10·î13Æü¡Ë¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö0¡×¤È¡Ö¸þÆü°ª¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¢¨¡ÚÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¡Û¤È¡ÚÄÌ¾ïÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¢¡Å¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ü¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Ìó120¡ß120mm)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(TOWER³¨ÊÁ)(A4)
¡¦HMV¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(HMV³¨ÊÁ)(A4)
¡¦TSUTAYA RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼(A3)
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(90¡ß90mm)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼(É³/ÌóÉý0.8mm¡ßÁíÄ¹110cm)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§Ì¤Äê
¡¦NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê54¡ß86mm¡Ë
¡¦Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨Ado Official Music Shop¤Ï¸½ºß³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏUNIVERSAL MUSIC STORE¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±ÇÁü¾¦ÉÊ¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤£±¤ÄÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹ÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¾åµ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓCD¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤´Í½ÌóºÑ¡¢ÆÃÅµ¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
