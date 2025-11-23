°ÂÀÄ¶Ó¡¢¡È¾Ð´é¤È¥æ¡¼¥â¥¢¡É¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¡ÈÏÉ¤Å¤«¤ß¡É È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡Ö¸ÀÆ°¤È¿¶¤ëÉñ¤¤¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¡ÈÏÉÄÏ¤ß¡É¤Ë¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤
¡¡´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤òÆâÌµÁÐ¤ÇÇË¤ê3ÇÔ¡Ê12¾¡¡Ë¤ò»à¼é¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿3ÇÔÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤â·âÇË¤·¡¢ËëÆâ½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤Î²÷µó¡£É½¾´¼°¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï²ÉÌÛ¤Ê°ÂÀÄ¶Ó¤¬Îéµ·Àµ¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¾Ð¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´ÛÆâ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¡¢¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¡ÖÀÄ¤¤ÌÜ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ËÁÆ¬¤Ç¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡ÊÂåÉ½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¡Ë
¡½½éÍ¥¾¡¡¢°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤Ç¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ò¤È¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿¼¡¹¤ÈÃúÇ«¤Ë»ÍÊý¤Ë°ìÎé¡£Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡Ö»ÍÊý¤Ë°ìÎé¡×¡Ö»ÍÊý¤ËÎé¤¹¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÃúÇ«¤ÊÎé¡×¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Éð»Î¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡ÖÀÄ¤¤ÌÜ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤°¡Ë
¡¼¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Í¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¤¤ç¤¦¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï2ÈÖ¾¡¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤ç¤¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢²¼¤«¤éÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£·èÄêÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¤Þ¤¡¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê²ù¤¤¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½·èÄêÀï¤ÎÁêËÐ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤È¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ºòÆü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢3²ó¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£¹Ë¤Ë¤Þ¤¿¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¡¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤È¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¿À¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Þ¤¡¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ê´ÛÆâ¤â¤É¤Ã¤È¾Ð¤¤¡Ë
¡½²ÖÆ»¤Î±ü¤Ç¤ÏÉÕ¤±¿Í¤È¤âÊú¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·ÌÜ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½½é¤á¤ÆÊú¤¤¤¿»òÇÕ¤Î½Å¤µ¤Ï¡£
»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÊºÆ¤Ó¡¢´ÛÆâ¤É¤Ã¤È¾Ð¤¤¡Ë
¡½3Ç¯Á°¤ËÍèÆü¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Í¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Õ¾¢¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ÆþËë¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆó·å¡£ºÇ¸å¤ÏÍ¥¾¡¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê´ÛÆâ¤«¤é¡ÖÂç´Ø¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¡Ë
¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¿³È½Éô¤¬¾ì½ê¸å¤ËÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ë¾µÇ§¤·¡¢Íý»öÄ¹¤â¾µÇ§¤ò¤·¤¿¤È¡£¿·¤¿¤ÊÈÖÉÕ¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê´ÛÆâ¤É¤è¤á¤¡Ë
¡½ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯´Ö¡Ä
¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
º£¾ì½ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ë²Ì½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÉð¾¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Î¾Ð´é¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢À¿¼Â¤ÊÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡£´ÛÆâ¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë