¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ùºî¼Ô¡¢½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥í¥±¡¡¡ÈÊÑ¤ÊÈÖÁÈ¡É¤Ç¼Â¸½¡¢¤·¤«¤â¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¶¤¬Ææ¤ò²ò¤¯¤Î¡©¡×
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¤ÇÌ¡²è²È¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤ÎCBC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÊâÆ»¡¦¼ÖÆ»¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡Æ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§56¡¡¢¨Åì³¤ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡ª ÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬Ææ²ò¤¤ËÄ©¤àÆÃ¼ì¤Êð«Æ»¡Ê¤º¤¤¤É¤¦¡Ë
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢º£²ó¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ä¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤Î¼¯¼èÌÐÍº»á¤¬²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë´Î¤¤¤ê¤Îð«Æ»¡Ê¤º¤¤¤É¤¦¡Ë¡£Á´¹ñ¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ë¼ÁíÈ¾Åç¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ì¤Êð«Æ»¤ÎÆæ¤ò¡¢ÀÄ»³»á¤È°ì½ï¤Ë²òÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤ÏÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»Ô¡£Æ»Ãæ¤ËÄÌ¤Ã¤¿ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÌ¡²èÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ê¡©¡Ë¤È»×¤·¤¾ì½ê¤òÄÌ²á¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î¤¦¤ó¤Á¤¯ÏÃ¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÌÌÇò¤ì¤§¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÆæÂ¿¤ð«Æ»¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¤½¤Î¹½Â¤¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¶¤¬Ææ¤ò²ò¤¯¤Î¡©ÌµÍýÌµÍýÌµÍý¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥±¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡ª¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤êÁ°¤Î¤á¤ê¡£Ã¯¤¬¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤Î²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¼«¤éÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥í¥±¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ï¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡£¥ï¥¤¥×¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥¤â¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£MC¡¦¥ß¥¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±½é½Ð±é¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÊÑ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥±¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ°¸þ¤¤ËÆ»¥Þ¥Ë¥¢¤ÈÆ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ»¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÌÌÇò¤¤Æ»¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£µ®½Å¤ÊÈÖÁÈ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡ª ÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬Ææ²ò¤¤ËÄ©¤àÆÃ¼ì¤Êð«Æ»¡Ê¤º¤¤¤É¤¦¡Ë
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢º£²ó¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ä¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤Î¼¯¼èÌÐÍº»á¤¬²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë´Î¤¤¤ê¤Îð«Æ»¡Ê¤º¤¤¤É¤¦¡Ë¡£Á´¹ñ¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ë¼ÁíÈ¾Åç¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ì¤Êð«Æ»¤ÎÆæ¤ò¡¢ÀÄ»³»á¤È°ì½ï¤Ë²òÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÆæÂ¿¤ð«Æ»¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¤½¤Î¹½Â¤¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¶¤¬Ææ¤ò²ò¤¯¤Î¡©ÌµÍýÌµÍýÌµÍý¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥±¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡ª¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤êÁ°¤Î¤á¤ê¡£Ã¯¤¬¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤Î²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¼«¤éÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥í¥±¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ï¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡£¥ï¥¤¥×¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥¤â¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£MC¡¦¥ß¥¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±½é½Ð±é¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÊÑ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥±¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ°¸þ¤¤ËÆ»¥Þ¥Ë¥¢¤ÈÆ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÄ»³ÀèÀ¸¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ»¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÌÌÇò¤¤Æ»¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£µ®½Å¤ÊÈÖÁÈ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª