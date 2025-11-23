¡Ö»à¤¬¸«¤¨¤¿¡×ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢5ºÐÄ¹ÃË¤¬¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¶¯Ç÷¾É¤ÇÂÎ½Å15kg¤Ë
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¤¬ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿5ºÐÄ¹ÃË¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¶¯Ç÷¾É¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÂÎ½Å¤¬19Ô¢ª15Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿É¤¤²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÎ½Å19kg¢ª15kg¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ÃË
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52¡Ë¡£¸½ºßÉðÆâ¤ÏÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È5ºÐ¤ÎÄ¹½÷2¿Í¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2013Ç¯40ºÐ¤Ç7ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¡¦Ä¾¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢4Ç¯´ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¸À¤¦ÉðÆâ¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à»ö¤Ë¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢2018Ç¯ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈÀ©ÅÙ¤ÇÄ¹ÃË¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¤ò·Þ¤¨¤Æ4Ç¯¸å¡¢5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Ë»ö·ï¤¬¡£ºÇ½é¤ÏÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÊÛÅö¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë²È¤Î¤´ÈÓ¤âÒòÓð¤Ï¤¹¤ë¤¬ÆÝ¤ß¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¶¯Ç÷¾É¤Ç¿©¤ÙÊª¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2Æü¤Ë1²óÅÀÅ©¤ËÄÌ¤¦¤â¡¢¼£ÎÅË¡¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º19Ô¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤ÎÂÎ½Å¤Ï15Ô¤Ë¡£ÉðÆâ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»à¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ×¡¦Ä¾¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡£¡ÖÁá¤¯¤³¤ì¤¬¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦Ä¾¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¸å¡¹¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¿´¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤¿¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¾¤µ¤ó¤ÏÄ¹ÃË¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¼ê½ñ¤¤Î¼ê»æ¤òÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ë¡£2¿Í¤ÎÅØÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÎÉÂµ¤¤Ï3¥ö·î¤Ç²óÉü¤·ºÇÂç¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨²ÈÂ²¤Îå«¤Ï¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£