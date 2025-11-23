¡Öñþ·ë¤¨¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¡¢¤¶¤ó¤Ð¤éÈ±¤«¤é¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥Ó¥¸¥å»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¡¢¤¶¤ó¤Ð¤éÈ±¤«¤éÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ÊÊÑ²½¸å¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¡¢¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯ÎÏ»Î¤¬Àé½©³Ú¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Îñþ¤ò·ë¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¡£ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Öñþ·ë¤¨¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ»Î¤ÎÌ¾¤Ï½øÆóÃÊ¼·½½ÆóËçÌÜ¡¦Íëñ¥¡ÊÍë¡Ë¡£¿ÈÄ¹¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê186¥»¥ó¥Á¤È¹â¿ÈÄ¹¡£ÂÎ½Å¤Ï103.1¥¥í¤ÈÎÏ»Î¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·ÚÎÌ¤ÎÉôÎà¤ËÂ°¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍëñ¥¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ßÂ¤Ï¤¯¤ë¤¯¤ë¡£¼ã¼êÇÐÍ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡¢Ê·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ÷ËÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍëñ¥¤¬Àé½©³Ú¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Îñþ¤ò·ë¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¶¤ó¤Ð¤éÈ±¤«¤é¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öñþ·ë¤¨¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿½øÆóÃÊ¼·½½Ï»ËçÌÜ¡¦ÁÖ¡Ê¼°½¨¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÁÖ¤òÍëñ¥¤Ï¤¤¤Ê¤·¤ÆÂÐ±þ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Íëñ¥¤Ï5¾¡2ÇÔ¡¢ÁÖ¤Ï4¾¡3ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Íëñ¥¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÁêËÐ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢ñþ»Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Í¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë