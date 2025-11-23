¡Ö¾¡¼ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ª¡×ÉÔÎÑ¤òÏÍ¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿É×¤ËºÊ¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿ÏÃ
ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¼Õ¤é¤ì¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬À¿°Õ¤ò¸«¤»¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤òÏÍ¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿É×¤ËºÊ¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÎÑÁê¼ê¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿É×
¡ÖÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£»ä¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÅÜ¤ê¤Ç¡¢ËèÆüµã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£É×¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¤¿¤ÀÇº¤ßÂ³¤±¤ëÆü¡¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Ë¡Øº£Æü²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é²È¤Ë¤¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²È¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤ÏÉÔÎÑÁê¼ê¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£É×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡£¤½¤·¤ÆÉÔÎÑÁê¼ê¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¼Õ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ê¤ó¤Îµö²Ä¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬µö¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±ø¤é¤ï¤·¤¤´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë²È¤Ë¤¢¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ·ù°´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¾¡¼ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ª¡Ù¤È¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶ÉÉ×¤È¤Ï´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Ë
¢¦ À¿°Õ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¾¡¼ê¤Ë²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÅÙÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤ÈºÆ¤Ó¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¡¢Î¥º§¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÀµ²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
