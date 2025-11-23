¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à4¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥Ê¥í¥°²½·èÄê
¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½é´ü¡¦Ãæ´ü¥¢¥ë¥Ð¥à4¥¿¥¤¥È¥ë¡Øchatmonchy has come¡Ù¡¢¡Ø¼ªÌÄ¤ê¡Ù¡¢¡ØÀ¸Ì¿ÎÏ¡Ù¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¤ò¥¢¥Ê¥í¥°²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥í¥°²½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Greg Calbi¡ÊSTERLING SOUND¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤Ä´À°¤ò»Ü¤·¡¢Ì¾¾¢¡¦ËÌÂ¼¾¡ÉÒ¡ÊMIXIER¡ÇS LAB¡Ë¤¬¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎA¼°¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¡¼¥Ð¥¤¥Ê¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÂÓ¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤Ç¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤Î4¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö20¼þÇ¯µÇ° ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¥»Ò¡×¤¬ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÄ¥»Ò¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆÁÅç¤Ë¤Æ¡¢°¤ÇÈÏÂ»æ¤ò»È¤Ã¤ÆÁÏºîÄ¥»Ò¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥À¡¼¥¿¤Î¤Ï¤ê¤³¡×¤µ¤ó¤¬¡¢1ËÜ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£Ê¡²¬¹¸»Ò´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢³Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ë20ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤·§¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥í¥´¤â¸ø³«¡£µÇ°ºî¤«¤Ä´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎËÜºî¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¥¢¥Ê¥í¥°¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢¡4¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤
Sony Music Shop¤Ë¤Æ¡Ú4¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Û¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö20¼þÇ¯µÇ° ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¥»Ò¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥é¥ó¥À¥à¡¦4¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï
ÃêÁªÆÃÅµ¡§20¼þÇ¯µÇ° ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¥»Ò¡Ê½ÄÌó31cm¡ß²£Ìó20cm¡Ë
ÃêÁªÆÃÅµÂÐ¾Ý ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥ê¥ó¥¯¡§https://kmu.lnk.to/cm20th_SMS
¢¡¡Øchatmonchy has come¡Ù
2005Ç¯11·î23Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
KSJL-6235 / 3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§https://kmu.lnk.to/cm20th_c
[SIDE A]
1.¥Ï¥Ê¥Î¥æ¥á
2.DEMO¡¢Îø¤Ï¥µ¡¼¥«¥¹
3.¥Ä¥Þ¥µ¥
[SIDE B]
1.¹û¤¿¤ë·Ö
2.Í¼Æü°¥½¥É÷¼Ö
3.¥µ¥é¥ÐÀÄ½Õ
¢¡¡Ø¼ªÌÄ¤ê¡Ù
2006Ç¯7·î5Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
KSJL-6236~7 / 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§https://kmu.lnk.to/cm20th_m
[SIDE A]
1.Åìµþ¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
2.¤µ¤è¤Ê¤éGood bye
3.¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·
[SIDE B]
1.¥Ï¥Ê¥Î¥æ¥á (ALBUM Mix)
2.¤É¤Ê¤ë¡¢¤Ç¤ó¤ï¡¢¤É¤·¤ã¤Ö¤ê
3.°ìÅùÀ±¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·¯¤Ø
4.¤ª¤È¤®¤Î¹ñ¤Î·¯
[SIDE C]
1.Îø¤Î±ì (ALBUM Mix)
2.Îø°¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
3.½ª¤ï¤ê¤Ê¤BGM
[SIDE D]
1.¥×¥é¥º¥Þ
2.¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
3.¤Ò¤È¤ê¤À¤±
¢¡¡ØÀ¸Ì¿ÎÏ¡Ù
2007Ç¯10·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
KSJL-6238~9 / 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§https://kmu.lnk.to/cm20th_se
[SIDE A]
1.¿ÆÃÎ¤é¤º
2.Make Up! Make Up!
3.¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
[SIDE B]
1.À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÌë¤Ë
2.¼ê¤Î¤Ê¤ëÊý¤Ø
3.¤È¤Óµû¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤
[SIDE C]
1.Üô
2.ÁÇÄ¾
3.¿¿ÌëÃæÍ·±àÃÏ
[SIDE D]
1.½÷»Ò¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤
2.¥Ð¥¹¥í¥Þ¥ó¥¹
3.¥â¥Ð¥¤¥ë¥ï¡¼¥ë¥É
4.¥ß¥«¥Å¥
¢¡¡Ø¹ðÇò¡Ù
2009Ç¯3·î4Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
KSJL-6240~1 / 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§https://kmu.lnk.to/cm20th_k
[SIDE A]
1.8cm¤Î¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë
2.¥Ò¥é¥Ò¥é¥Ò¥é¥¯ÈëÌ©¥ÎÈâ (Album Mix)
3.³¤¤«¤é½Ð¤¿µû
[SIDE B]
1.À÷¤Þ¤ë¤è
2.CAT WALK
3.Í¾ÃÌ
[SIDE C]
1.¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤ÏÅß¤Ëºé¤¯
2.¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´¶¾ð
3.Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ
[SIDE D]
1.LOVE is SOUP
2.É÷¿á¤±¤ÐÎø
3.Last Love Letter (Album ver.)
4.¤ä¤µ¤·¤µ
