¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤è¤¦¤è¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¤µ¤µ¤ä¤¯¤Í¤³¤¿¤Á¡£¤Í¤³Ì¡²è¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¤Í¤³¤È¿Í´Ö¤Îå«¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Í¤³Ì¡²è¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Í¤³¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤ß¤ò½À¤é¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¡²è²È¡¦¤Í¤³¤Þ¤¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¡Ë¤µ¤ó¡£º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿ÂçµÈ¤¸¤¤¤µ¤ó¤È°¦Ç¤Î¥¿¥Þ¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Í¤³¡ß¥°¥ë¥á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Í¤³Ì¡²è¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¡£¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¤Î¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤Í¤³¤¬½¸¤¤¡¢Çº¤á¤ë¿Í´Ö¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡È¿¿ÌëÃæ¸ÂÄê¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡É¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¤³¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Í¤³¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Í¤³¤Þ¤¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤Í¤³¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤°¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤¬¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
¡¡¤ªÊÌ¤ì¤ÎÈá¤·¤µ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡×¤ä¡¢Âç»ö¤ÊÁê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¤Í¤³°¦¤âº£¸å¡¢ºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤Í¤³¤Þ¤¡§¡È¤Í¤³¤¿¤Á¤Î´ó¤êÅº¤¦»Ñ¡É¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Í¤³¤Î¤¯¤í¡¢¤¯¤Þ¤´¤í¤¦¡¢¤½¤é¤Î3É¤¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀ³Ê¤â°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Î»Ò¤â¿Í¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¿¤À¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤Í¤³¤¿¤Á¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê»þ¤â»ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÄÂ¿Ê¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Í¤³¤¿¤Á¤Î¤æ¤ë¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ò°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Í¤³¤Þ¤¡§¿Í¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Û¤É»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Í¤³¤¿¤Á¤Ï¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤è¤¦¤è¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»þ¤Ë¤Ï¤Í¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÆü¿²¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë´Å¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ß¤ò°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Í¤³¤Þ¤¡§º£Ìë¤â¿¼Ìë3»þ¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸ÅÀîÍ¡¹á