1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢Æ¨¤·¤¿Ä»À´¤¬À¼ÌÀ¡ÖÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï23Æü¡¢J2Âè37Àá¤ÇÆ£»ÞMYFC¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ªÌóÂ«¤·¤¿¡ÈÉüµ¢¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä»À´¤Ïºòµ¨¤ÎJ1¤òºÇ²¼°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ2011Ç¯°ÊÍè¤ÎJ2¹ß³Ê¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È½ÐÃÙ¤ì¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëº£Àá»þÅÀ¤ÇJ1¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¡¢Àï¤¤È´¤¤¤¿Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÏÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤¬11·î29Æü(ÅÚ)¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ººÇ¸å¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ½ªÀï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä»À´¤Ïºòµ¨¤ÎJ1¤òºÇ²¼°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ2011Ç¯°ÊÍè¤ÎJ2¹ß³Ê¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È½ÐÃÙ¤ì¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëº£Àá»þÅÀ¤ÇJ1¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤¬11·î29Æü(ÅÚ)¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ººÇ¸å¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ½ªÀï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£