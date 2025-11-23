Ìø¥ö±º¹â¹»¤¬U18¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°Í¥¾¡¡ÄÅÄ¾ì¼ç¾¡Ö¸¢Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¥È¥Ã¥×¥êー¥°ÆþÂØÀï¤Ø
¡¡11·î23Æü¡¢¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°2025¡ÙÃË»Ò¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìø¥ö±º¹â¹»¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë¤¬7ÀïÁ´¾¡¤Ç¥°¥ëー¥×GÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2026ÆþÂØÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ìø¥ö±º¹â¹»¤Ï½éÀï¤Ç¸©Î©¾ëÅì¹â¹»¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë¤ò100ÅÀ¥²ー¥à¤Ç²¼¤¹¤È¡¢Çò³ò³Ø±à¹â¹»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë¤â24ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¡£3ÀïÌÜ¤Î¿ÔÀ¿³Ø±à¹â¹»¡Ê¹áÀî¸©¡ËÀï¤Ï¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤ÎËö¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤¿¡£23Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¹â¹»¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤òÁê¼ê¤ËÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤³¤½9－17¤ÈÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËµÕÅ¾¡£ºÇ½ª¥¹¥³¥¢60－49¤ÇÁ´¾¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÅÄ¾ìàöÂç¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Ï¡ØÀäÂÐ¤ËU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆþÂØÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥³ー¥Á¤â¡¢¡Øº£Ç¯¤ÏÆþÂØÀï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â3Ç¯À¸¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÆþÂØÀï¤Ë¾¡¤Ã¤ÆU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Î¸¢Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡× ¤È¡¢²¼µéÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢12¥Áー¥à¤ÇÍèÇ¯ÅÙ¤Î½Ð¾ì¸¢4¤Ä¤òÁè¤¦ÆþÂØÀï¤Ë¤Ï¡¢¡ØU18¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡Ù¤Î²¼°Ì4¥Áー¥à¤È¡¢¡ØU18¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°2025¡Ù¤Î³Æ¥°¥ëー¥×¤òÍ¥¾¡¤·¤¿8¥Áー¥à¤¬»²Àï¡£¤¹¤Ç¤Ë7¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢£¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2026ÆþÂØÀï¡Ù½Ð¾ì¥Áー¥à
¡ØU18¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°2025¡Ù¥°¥ëー¥×G¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ìø¥ö±º¹â¹»¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥êー¥°
¢§¥È¥Ã¥×¥êー¥°²¼°Ì
Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡¿5°Ì¡Ë
È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡¿6°Ì¡Ë
ÈþÇ»²ÃÌÐ¹â¹»¡Ê´ôÉì¸©¡¿7°Ì¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¹â¹»¡Ê¿·³ã¸©¡¿8°Ì¡Ë
¢§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°Í¥¾¡
³«»Ö¹ñºÝ¹â¹»¡Ê¿·³ã¸©¡¿¥°¥ëー¥×C¡Ë
ÃæÉôÂç³ØÂè°ì¹â¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¿¥°¥ëー¥×E¡Ë
Ìø¥ö±º¹â¹»¡ÊÂçÊ¬¸©¡¿¥°¥ëー¥×G¡Ë
¢¡¢£¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2026ÆþÂØÀï¡×ÃË»Ò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡ù¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°Í¥¾¡¥Áー¥àÆâ¤Ç¤Î½ç°Ì·èÄêÊýË¡¤Ï¡¢①¾¡¤ÁÅÀ¿ô¡¢②ÆÀ¼ºÅÀ¡¢③ÆÀÅÀ¿ô¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£
¢§¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È1
1²óÀï¡¡BL1°Ì vs BL8°Ì
2²óÀï¡¡ÄëµþÄ¹²¬¹â¹»¡ÊTL8°Ì¡Ë vs A1²óÀï¤Î¾¡¼Ô
¢§¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2
1²óÀï¡¡BL2°Ì vs BL7°Ì
2²óÀï¡¡ÈþÇ»²ÃÌÐ¹â¹»¡ÊTL7°Ì¡Ë vs B1²óÀï¤Î¾¡¼Ô
¢§¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È3
1²óÀï¡¡BL3°Ì vs BL6°Ì
2²óÀï¡¡È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»¡ÊTL6°Ì¡Ë vs C1²óÀï¤Î¾¡¼Ô
¢§¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È4
1²óÀï¡¡BL4°Ì vs BL5°Ì
2²óÀï¡¡Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»¡ÊTL5°Ì¡Ë vs D1²óÀï¤Î¾¡¼Ô
