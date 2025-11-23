¥Þ¥ë¥·¥¢¡¡17ºÐ¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¥¢¥ÕÈäÏª¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤À¤±¤ò¶»¤ËÆüËÜ¤Ø¡Ä¡×¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍèÆü¤·¤Æ40Ç¯
¡¡²Î¼ê¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍèÆü¤·¤Æ40Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢17ºÐ¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1986Ç¯11·î23Æü¡£17ºÐ¤Î»ä¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤À¤±¤ò¶»¤ËÆüËÜ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆü¡£¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢½Ð°©¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢»ä¤ÎÊâ¤ß¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿¥Þ¥ë¥·¥¢¡£ÍèÆü¤·¤¿17ºÐ¤Î¤³¤í¤Î¼Ì¿¿¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¸»Õ¡¦ÃöËó¸ø¾ÏÀèÀ¸¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²ÈÂ²¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¡¢°¦¤·¤¤Ì¼¡¢²Ä°¦¤¤Â¹Ì¼¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¿´¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤Ø¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¶¯¤¯¡£°¦¤Èµ§¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥·¥¢¤Ï1994Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÂçÄáµÁÃ°¤È·ëº§¡£1997Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£23Ç¯8·î¤Ë¤Ï½éÂ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£