¼÷ÈþºÚ»Ò&¹â³ÀºÌÍÛ¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeyond Days¡×MV¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°Æ°²è¸ø³«

¶¦¤Ë¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¼Í¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¼÷ÈþºÚ»Ò¤È¹â³ÀºÌÍÛ¡£Î¾¼Ô¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeyond Days¡×¤ÎMV»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë»Ñ¤â
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë»Ñ¤â¼ýÏ¿¡£»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¿¿·õ¤Ê½Ö´Ö¤È¡¢¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê²ñÏÃ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡£Ä¹Ç¯¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤È¡¢ºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ±¤Çºî»ì¤ËÄ©¤ó¤À¡ÖBeyond Days¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤¿³Ú¶Ê¡£¤³¤Î±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬11·î30Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛMV»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.12 ON SALE
SINGLE¡ÖBeyond Days¡×
