¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬£²£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¡Ê£¶£·¡Ë¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤£³¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¹â¶¶Í³¿¸µ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤¬£²£°£±£°Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿»þ¡¢Áö¹¶¼é¤Î´°À®ÅÙ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÂçÊÑ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¿·¿Í¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ä¹Ìî¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤ò¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¾×·â¤Ï¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹Åç»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤«¤é¤Ï¡ÖËÍ¤¬¡Ê¥×¥í¡Ë½é°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥«¡¼¥×¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¡¢Í¥¤·¤µ¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸¶Á°´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¬´ÆÆÄ¤Î»þ¤ËÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ç¤¹¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆþÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ä¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Åö»þ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»ä¤â¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆþÃÄÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡ÊÆþÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ËÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ê¤Ë¤«à¿ÆÀÌá¤È¤¤¤¦¤«à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£