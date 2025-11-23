21ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÔÎè²Ú¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Ç½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¡Ö¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ó¤ì¤¿£´Æü´Ö¡×
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë£Ç£Ã¾¾»³¡á¥Ñ¡¼£·£±¡Ë¡¢ÄÌ»»£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£²£¶°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÔÎè²Ú¡Ê£²£±¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£°°Ì¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯£´£¹°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡£¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Î£µ£°°Ì°ÊÆâ¤«¤éÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£¸°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£°°Ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿º£½µ¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ó¤ì¤¿£´Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¾Ð¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡ØÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡ÙÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¥»¥«¥¤¥Ï¥Ò¥í¥¤¡Ä¤È¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯£±Ç¯´Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢²ÈÂ²¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î³§ÍÍ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡ÖÍèÇ¯¤Ï¶¯¤¤¥ß¥ä¥³¥ì¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥Õ¤Î´Ö¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£