¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö·ã¤«¤ï¥Ýー¥Á¡×¢ª¡Ú3COINS¡Û¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¿ーー¥Ã¡ª

º£¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Á¥ãー¥à¤ä¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç²Ä°¦¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£Âç¿Í¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼ÂÍÑÀ¤¬¤¢¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÊÔ½¸Éô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ïー¥ÈÊÁ¥Ýー¥Á¡×¡£¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤â¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÈÊØÍø¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥Ýー¥Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¥àー¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾åÉÊ¥Ù¥í¥¢ÁÇºà
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¥Ù¥í¥¢¥Ïー¥È¥Ýー¥Á¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤¬¡¢Åß¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡£¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ïー¥È·¿¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥Á¥§ー¥ó¤È¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤â¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¤äÌÜÌô¤Ê¤É¤è¤¯»È¤¦¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ÆÊØÍø¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´3¿§Å¸³«¡£
Âç¿Í¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª ¾åÉÊ¤Ê¥ì¥¶ーÄ´¥Ýー¥Á
¡Ú3COINS¡Û¡ÖPU¥Ïー¥È·¿¥Ýー¥Á¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\660¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥Ü´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤¬¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ïー¥È·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÉÊ¤ÊÁÇºà´¶¤ÇÂç¿Í¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤â¡¢¥Ïー¥È·¿¥Ýー¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤È°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
writer¡§Emika.M