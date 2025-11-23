¹Åç¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÍèµ¨¤Ï¼çÌò¤Ë¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤ë¡©
¡¡¹Åç¤Ï23Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÇÍèµ¨¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÖSHAKARIKI¡Ê¤·¤ã¤«¤ê¤¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡Ö¤·¤ã¡×¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¿·°æ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿23Ç¯¤Î¡Ö¤¬¤¬¤¬¤¬¡¡¤¬¡¡¤à¤·¤ã¤é¡×¤«¤é24Ç¯¤Î¡Ö¤·¤ã¡ª¡×¡¢25Ç¯¤Î¡Ö¼×ÆóÌµÆó¡Ê¤·¤ã¤Ë¤à¤Ë¡Ë¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¹Åç¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÌ¾ºî¤¾¤í¤¤¤À¡£22Ç¯¤Î¡Ö¥¬¥Ä¥¬¥ÄGUTS¡ª¡×¡¢21Ç¯¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¡¢18Ç¯¤Î¡Ö¡î¡î¡î¡Ê¥É¥É¥É¥©¡¼!!!¡×¤Ê¤Éµ¼²»¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£20Ç¯¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¡¡¤³¤ÎAKA¤Î»ÒÉñ¤¤¤¿¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÉ÷¤Ç²óÊ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Å¤Ã¤¿¤Ä¤¯¤ê¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢19Ç¯¡Ö¿å¶âÃÏ²ÐÌÚ¥É¥Ã¥Æ¥ó¥«¡¼¥×¡×¤ÈÂÀÍÛ·Ï¤ÎÏÇÀ±ÇÛÎó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÍèµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¤Î¼çÌò¤Ë¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£