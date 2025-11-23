¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁáÂçFBÌðºêÍ³¹â¡Ö½Ð¤ë°Ê¾å¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÀÕÇ¤¤ò¡×²¤½£±óÀ¬¤ÎÈè¤ì´¶¤¸¤µ¤»¤º
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÁáÂç49¡½21·ÄÂç¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ºòµ¨²¦¼Ô¤ÎÁáÂç¤¬·ÄÂç¤ò49¡½21¡ÊÁ°È¾35¡½7¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ1ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢ÂÐ¹³Àï2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£3¥È¥é¥¤º¹°Ê¾å¤Î¾¡Íø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¾¡¤ÁÅÀ32¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡£Áí¾¡¤ÁÅÀ30¤Ç»ÃÄê2°Ì¤ÎÌÀÂç¤ÈºÇ½ªÀï¡Ê12·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁáÌÀÀï¤Î¾¡¤Ã¤¿Êý¡Ê°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤ÏÁáÂç¡Ë¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢1ÇÔ¤Ç»ÃÄê3°Ì¤ÎÃÞÇÈÂç¤È2ÇÔ¤Ç»ÃÄê4°Ì¤ÎÄëµþÂç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Æ±12Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤éÅ¸³«¤·¤ÆNo¡¦8°ÀÈÓ¸¶¸¬¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±16Ê¬¤Ë¤Ï·ÄÂç¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±20Ê¬¤ËLO·ªÅÄÊ¸²ð¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎ¾ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤Ç¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢Æ±38Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤éHOÀ¶¿å·ò¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
35¡½7¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ºÀè¤Ë2¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¡£35¡½21¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±31Ê¬¤ËSHÀîÃ¼Î´ÇÏ¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢Æ±37Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤ÇHOÀ¶¿å¤¬¤³¤ÎÆü4ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡FBÌðºê¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ10·î25Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤«¤éº£·î15Æü¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤Þ¤Ç¤Î¶¯¹ë¹ñ4Ï¢Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£17Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤ÆÂ¨ÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈè¤ì¤Ï0¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ê¤·¡£ÎÏ¶¯¤¤¥²¥¤¥ó¤Ç¥È¥é¥¤¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ë°Ê¾å¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£Èè¤ì¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢²¤½£±óÀ¬µ¢¤ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£