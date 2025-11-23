元TBSアナウンサーの進藤晶子（54）が11月12日、自身のインスタグラムを更新し、同局の1期先輩に当たる雨宮塔子（54）との2ショットを公開した。



【写真】進藤晶子のインスタグラム＠shindo_masakoより

「尊敬する先輩と」と題して、レストランでの画像を掲載。2人とも満面の笑みを見せている。



「私、幸せそう～」と自身でも“いい笑顔”評価。「お料理の写真撮るのも忘れ あっという間の4時間半でした。」とかなりのロングトークだったことを明かした。



「在局中から ほんっとによく話を聞いてもらい 私の心の拠り所でした。きっとそういう人、他にもたくさんいたんじゃないかな。」と雨宮の聞き上手ぶりも伝えた。「いまも変わらず会えること ありがたい限りです。」と1994年の入局から30年以上が経過しても関係が続いていることに感謝していた。



雨宮も同月9日に同じ画像をインスタに掲載。「開店から閉店まで」店にいたことを明かし「懐かしい話からお互いの近況報告まで話が止まらず レストランを出た後も夜の街を散歩しながらまたおしゃべり」とつづった。「この笑顔を間近で見ていると、つられてこちらも自然と笑顔になっているという、そんな笑顔の持ち主です」とうれしそうだった。



（よろず～ニュース編集部）