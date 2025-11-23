ÀÖÂô·Ð»ºÁê¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¾õ¶·¤ò»ë»¡¡¡¡Öµ±¤¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦»Ù¤¨¤ë¡×
¡¡ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï23Æü¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÎØÅç»Ô¤ä¼·Èø»Ô¤òË¬¤ì¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÎØÅçÅÉ¤äÏÂÁÒ²¹Àô¤Ê¤É¤ÎÉü¶½¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£»ë»¡¸å¡¢¶âÂô»Ô¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦º£¸å¤â¤ª»Ù¤¨¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áá´ü¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¡Öµ¡Æ°Åª¤Ë¤Ç¤¤ëÂÐ±þ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶âÂô»Ô¤Ç¤ÏÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ë¤âÎ×¤ó¤À¡£ÃÚ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤ï¤¤ºÆ·ú»Ù±çÊä½õ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ÅÙ¤Î·ÑÂ³¤äÂçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤ÎºÆ·ú¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊä½õ¤Î¾å¸Â°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÅÏ¤·¤¿¡£