¡Ö¾×·âÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¹ó¤«¤Ã¤¿¡×¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢0-3¤Î»´ÇÔ¡Ä¡É7Àï6ÇÔ¡É¤Î¸½¾õ¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÍîÃÀ¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À(C)Getty Images
¡¡ºòµ¨²¦¼Ô¤¬¤Þ¤¿¤â¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦CÀï¡Ê0-3¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î3ÅÀº¹¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤âÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ùÅÄ¡¢Ä®Ìî¡¢ÃæÂ¼¡ª¡¡2025Ç¯ºÇ½ªÀï¤òºÌ¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤ë
¡¡½øÈ×¤«¤é¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤ÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤Î¸Ç¤¤¼é¤ê¤òÊø¤»¤º¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢33Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é»î¹ç½ªÈ×¤Î78Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë2¼ºÅÀ¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ä¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ë¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1ÅÀ¤â¾å¤²¤é¤ì¤º¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¹õÀ±¤Ç¡¢¤Ï¤ä¤¯¤â¥ê¡¼¥°Àï6ÇÔÌÜ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥à¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Éíå¤ÊÈãÉ¾¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ØLIVERPOOL ECHO¡Ù¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥º¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¹ó¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÅÀ¸å¤Î1»þ´Ö¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤âºÇ¤âÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡È¼å¡¹¤·¤¤¡ÉÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¹óÉ¾¡£
¡¡³«Ëë°Ê¹ß¡¢ÈóÆñ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤Îµî½¢¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÇÔÀï¤´¤È¤ËÅ¨ÃÏ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÈô¤Ö¡ØÄ«¤Ë¤Ï¥¯¥Ó¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦Ìî¼¡¤â¡¢Á°µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÃÛ¤¤¤¿¿®ÍÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ð¤¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²òÇ¤´íµ¡¤Ï¤Þ¤À¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æ»´¤á¤ÊÇÔËÌ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ËÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØANFIELDWATCH¡Ù¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÅþÄì¸«¤¨¤º¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨¸«¤¨¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´ü¤Î¶ÉÌÌÂÇ³«¤òµá¤á¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤¬½¢Ç¤°ÊÍè¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤ë4-2-3-1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶ñÂÎºö¤âÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤ÊÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹»þ¤¬Íè¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¤Û¤Ü3Ê¬¤Î1¤¬¾Ã²½¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ãæ°Ì¤Ë¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¡¢Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]