¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢³¤³°¹Ò¶õ·ô¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡¡¥½¥¦¥ë¹Ô¤6,900±ß¡¢ÂæËÌ¡¦¹á¹Á¹Ô¤8,900±ß¤Ê¤É
¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊTrip.com¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤³¤³°¹Ò¶õ·ô¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î25Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹ÊÒÆ»¹Ò¶õ·ô¤¬¥½¥¦¥ë¹Ô¤¤¬6,900±ß¤«¤é¡¢¾å³¤¡¦³ø»³¹Ô¤¤¬7,900±ß¤«¤é¡¢ÂæËÌ¡¦¹á¹Á¹Ô¤¤¬8,900±ß¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥»¥Ö¹Ô¤¤¬10,900±ß¤«¤é¡¢¥Ð¥ê¹Ô¤¤¬19,900±ß¤«¤é¡£
Åë¾è´ü´Ö¤Ï11·î25Æü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÆüËÜÈÇ¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤«¤Ä²ñ°÷¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢1¿Í1²ó¸Â¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î23Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡¢³ÆÆü¸áÁ°10»þ¤«¤é³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÀèÃåÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï11·î27Æü¤Þ¤Ç¡£